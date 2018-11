Happy slapping à Fourmies : les agresseurs présumés présentés au juge des enfants

"Violences" et "complicité de violences"

Ils sont mis en cause à la suite d'une agression sur un jeune homme lundi dernier devant la cité scolaire Camille Claudel à Fourmies. Une agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. car les faits reprochés ont eu lieu devant un établissement scolaire explique la procureure d'Avesnes-sur-Helpe. Cette dernière insiste sur la gravité des faits et rappelle queCette pratique du happy slapping ou vidéo agression n'est pas nouvelle mais devient de plus en plus fréquente en France.La peine maximale encourue est de cinq ans de prison. Un seul des agresseurs présumés avait des antécédents judiciaires.