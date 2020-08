Landrecies : après avoir violenté sa compagne, un forcené se retranche durant 4 heures avec les enfants

4 heures de négociation

D'importants moyens de gendarmerie, trois brigades et deux pelotons d'intervention de Landrecies, Avenes-sur-Helpe, Caudry et Bavay ont été mobilisés dans la soirée du 30 août à Landrecies (Nord), pour un forcené retranché dans son habitation.Les militaires ont été appelés à intervenir vers 21h45, après que la compagne du quadragénaire a fui le domicile conjugal, après avoir subi des violences.Un négociateur a également été dépêché sur les lieux mais le forcené, qui était retranché avec quatre enfants de 15 mois, 4, 6 et 8 ans, refusait tout dialogue avec les gendarmes. Il refusait d'ouvrir la porte et tenait des propos violents, laissant craindre qu'il ne s'en prenne aux petits.Vers 1h30, il a finalement cédé et a pu être interpellé sans difficulté par les forces de l'ordre. Personne n'a été blessé.En état d'ivresse, l'homme a été placé en garde à vue.