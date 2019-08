Val Joly : les activités nautiques suspendues jusqu'à nouvel ordre

Coup dur pour le Val Joly en cette période estivale. Les activités nautiques ne peuvent plus être pratiquées sur le lac pour l'instant. En cause : des analyses réalisées par l'Agence Régionale de Santé qui indiquent que la qualité de l'eau n'est plus conforme. Le taux de cyanobactéries dans l’eau est supérieur à la norme recommandée."Toutes les activités nautiques sont suspendues. Toutefois, les activités terrestres et Aquatica ValJoly restent accessibles", indiquent le centre de loisirs situé à Eppe-Sauvage dans l'Avesnois (Nord). Les cyanobacétéries sont souvent surnommées "algues bleues". Ce sont des micro-organismes qui prolifèrent dans les eaux stagnantes et donnent une couleur bleutée à l'eau. Lorsqu’elles se propagent dans une zone de baignade, elles deviennent dangereuses en dégageant des toxines néfastes pour la santé de l’homme et mortelles pour les animaux.Les Étangs des moines, à Fourmies connaissent depuis une semaine la même situation que le Val Joly.