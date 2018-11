VIDEO. Maroilles : inquiétudes autour de fissures dans des maisons, la sécheresse en cause ?

Maroilles : inquiétudes autour de fissures dans des maisons, la sécheresse en cause ?

"Ça a commencé par cette fissure-là...". Patrice Legrand, habitant demontre des fissures impressionnantes au mur. Suffisamment grandespour y glisser son doigt, un carrelage fendu, du sol au plafond. Toute la maison est touchée. "On voit que ça s'aggrave, dit-il. On en voit à chaque fois des nouvelles. On prend peur quand même."Une situation qui met donc les nerfs des propriétaires à rude épreuve. Face à cette situation, il a demandé un devis a un artisan. Plus de 15 000 euros pour consolider les fondations. Un sacrifice financier pour ce retraite de l'industrie d'autant que pour lui, la faute revient purement et simplementauxde cette année, la sécheresse et la chaleur.Dans cette rue de Maroilles, plusieurs maisons sont endommagées. Une dizaine au total dans la commune. Des dégradations qui ne sont pas prises en charge par les assurances. Il faut que maroilles bénéficie dans un premier temps d'un classement en zone de catastrophe naturelle.Le dossier est d'ailleurs parti ce lundi. "C'est très important, surtout avec ce qui vient de se passer à Marseille. C'est inquiétant. Il en va de la sécurité des personnes, explique Dominique Quinzin, maire SE deA Maroilles, tous attendent avec impatience une réponse positive.