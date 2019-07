VIDEO. Des Nordistes en situation de handicap mental ont sauté en parachute, une première en France !

Inédit en France : 7 personnes en situation de handicap mental sautent en parachute (Ardennes)

Pourquoi des adultes en situation de handicap mental ne pourraient-ils pas tenter un saut en parachute ? En France, cette activité ne leur est habituellement pas accessible. Mais ce vendredi 26 juillet, six pensionnaires du foyer de vie Jean Lombard d'Avesnelles (près d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord) ont eu la chance de participer à une journée exceptionnelle de découverte du parachutisme."Je suis entrée en formation de moniteur, et je me suis rendue compte que ce public n'avait jamais accès à ce milieu", raconte Lise Leduc, monitrice de parachutisme et fille de deux éducateurs spécialisés, à l'origine de ce projet. La journée a été organisée avec l'aide de la Fédération Française de Parachutisme et une entreprise de parachutisme.Après plusieurs temps de préparation (visionnages de vidéos, découverte de l'avion avec les personnes handicapées...) au cours des derniers mois, six pensionnaires du foyer de vie ont décidé de se lancer. Certains ont renoncé au dernier moment, une fois dans l'avion. D'autres comme Pierre, ont franchi le pas, sous l'oeil des caméras de France 3 Champagne-Ardenne. "Comment c'était ?", lui demande-t-on après les 40 secondes de chute libre et l'atterrissage. "Bien !", répond-il sobrement mais avec un regard impressionné."Ça s'est super bien passé !, affirme Cyril Lancry, moniteur de parachutisme. Il n'a pas eu de stress du tout à la montée, il a bien assimilé les consignes, et à la porte il a eu la position parfaite ! À la chute, nickel, il a fait un saut impectable ! "Les quatre qui ont sauté ont déjà envie de refaire l'expérience !