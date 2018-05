Landrecies : un jeune homme mort dans la chute d'un véhicule dans un marécage

Un accident mortel s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi en sortie de Landrecies, sur la D959 en direction de Maroilles. Selon les informations de la police, une voiture aurait quitté la chaussée après avoir heurté un petit muret en pierre. Le véhicule a poursuivi sa course dans un marécage au bord de la route.



Le véhicule comptait quatre personnes, dont un jeune homme de 21 ans décédé lors de l’accident. Selon les pompiers, trois autres personnes, deux hommes et une femme d’une vingtaine d’années, ont été transportés au centre hospitalier de Maubeuge. Un homme de 23 ans, blessé grave, a son pronostic vital très engagé. On compte également deux blessés légers.



Les sapeurs-pompiers d’Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Landrecies, Le Cateau, Le Quesnoy, Maubeuge et Poix-du-Nord sont intervenus pour extraire les victimes du véhicule. Leur progression a été rendue difficile car le véhicule était en partie immergé dans le plan d'eau.