Avesnois : un élevage de poules respecte leur bien-être

Bien-être animal : je prends notamment l'engagement d'interdire d'ici 2022 de vendre des oeufs de poules élevées en batterie. #PandaLive pic.twitter.com/OXmJMrTV1K — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 février 2017

À Mairieux près de la frontière belge, l'agriculteur Jean-Christophe Rufin a importé une technique belge inédite en France : faire naître les poussins dans le bâtiment grâce à un robot.En provenance de Belgique, les oeufs sont déposés dans le hangar par un robot prototype, deux jours avant leur éclosion. "", explique François Cuisinier, producteur d'oeufs en Belgique."On n'en voit pas un qui court, on ne les voit pas s'enfuir.[Les poussins] restent à nos pieds", témoigne Jean-Christophe Rufin. Moins de stress et moins d'antibiotiques aussi. Les maladies seraient plus rares avec cette méthode d'élevage. "", poursuit Jean-Christophe Rufin.Interdire la vente d'oeufs pondus par des poules élevées en batterie était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Alors que, la solution importée par Jean-Christophe Rufin pourrait bien faire des petits.