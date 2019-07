Anor produit désormais une partie de sa propre électricité

La centrale d'autoconsommation d'Anor, déployée sur 25 m² de toiture, va produire 8% des besoins en électricité des locaux municipaux. / © Mairie d'Anor

Une seconde centrale citoyenne

Un exemple pour d'autres communes

Anor veut donner l'exemple. Cette petite commune du Nord de 3 000 habitants a inauguré deux centrales photovoltaïques, mercredi dernier. La première centrale, dite d'autoproduction, va alimenter 8% des besoins en électricité de l'espace municipal François Mitterrand de la commune."Cette centrale de 6 kW est déployée sur 25 m² de toiture et va produire 5 520 kW par an", comme l'indique le maire, Jean-Luc Pérat, dans La Voix du Nord L'espace municipal est composé d'un gîte de 32 lits, de deux salles polyvalentes, de locaux associatifs, d'une école maternelle de quatre classes et d'un restaurant scolaire. Deux véhicules électriques de la mairie pourront également être rechargés grâce à cette centrale.Cette électricité produite ne sera pas réinjectée dans le réseau, mais consommée localement, grâce à un onduleur. Une façon aussi de réduire les factures."C'est un départ d'autonomie, explique le maire, Jean-Luc Pérat. Cette autoproduction permet de nous engager dans la lutte contre le réchauffement climatique."La seconde centrale solaire va alimenter les besoins des riverains en électricité. Financée en partie par les habitants de la commune et des environs à hauteur de 17 000 euros, cette centrale solaire de 36 kW est appelée citoyenne. Elle est gérée sur le modèle d'une coopération, par le biais de l'association Solis.Une douzaine de foyers par an seront alimentés en électricité grâce à ce nouvel équipement. Cette solidarité des riverains pour mener à bien ce projet collectif est à saluer.Dans un contexte plus global, Jean-Luc Pérat a rappelé les iniatives qu'a engagées la mairie d'Anor dans son engagement écologique, comme l'assistance au vélo électrique. L'école du Petit-Verger va aussi être équipée sur ses toits d'une centrale solaire de 6 kW, dans le cadre de son extension."On ne veut pas montrer qu'on est les meilleurs, on veut que cela suscite l'intérêt des autres collectivités et bouscule leurs habitudes", espère le maire. Pour lui, les autres communes peuvent suivre. "Nous sommes dans une période transitoire des mentalités. Je pense que le déclic vers un engagement écologique va se faire pendant le mandat prochain, après les élections en 2020."