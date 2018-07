Hospitalisée à Valenciennes

Les faits se sont produits à 8h30 ce jeudi. Pour une raison encore inconnue, une altercation a eu lieu entre, petite commune de 500 habitants dans le Sud de l'Avesnois.L'une des protagonistes, une jeune femme de 24 ans, a été blessée dedans le visage, le cou et l'abdomen.Le SMUR a dû intervenir pour transporter la blessée au Centre hospitalier de Valenciennes. Ses jours ne seraient pas en danger.Le deuxième agent municipal, dont on ignore l'âge a été plus légèrement blessé, selon La Voix du Nord. Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au Parquet d'Avesnes-sur-Helpe.