Un film à la piscine ? C'est possible au Val Joly

La station touristique du Val Joly, dans l'Avesnois, propose des activités originales pendant les vacances. Un film diffusé à la piscine, ça vous dit ? Sinon, vous pouvez vous laissez tenter par la patinoire. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Anaïs Hanquet, Bertrand Théry, Fanny Duhem

"On est là pour s'amuser"

Regarder un film en maillot de bain ? Pour Marie, venue passer ses vacances de Noël au Val Joly, c'est"C'est vraiment une nouvelle chose. C'est nouveau pour nous, les enfants adorent", confie la maman. "Le Val Joly, ils invententC'est réellement un endroit vraiment bien pour les enfants. C'est familial."Comme sur les écrans, à l'extérieur de la piscine aussi c'est un peu l'âge de glace. Pas de neige mais une patinoire qui fait prendre au Val JolySandrine vient ici tous les ans pour faire plaisir à ses enfants mais pas seulement. "Les enfants adorent et les parents aussi", s'enthousiasme-t-elle. "C'est les vacances."Bonnet sur la tête, Richard découvre les lieux. À cause de son travail, il n'a pas pu fêter Noël avec sa famille. Aujourd'hui c'est son premier jour de repos."On a vu la patinoire, la piscine, ça nous a amusé. Donc on s'est dit on va essayer. C'est l'esprit de Noël. C'est pour ça que j'ai le bonnet sur la tête", explique-t-il. "entre amis. Et du coup, on est là pour s'amuser."La patinoire du Val Joly reste