Légères crues en Avesnois : l'Helpe majeure placée en vigilance jaune

Il n'est pas inhabituel qu'en hiver, à la suite de fortes pluies, l'Helpe mineure et l'Helpe majeure sortent de leur lit. Cette année encore ce fut le cas. À plusieurs endroits dans l'Avesnois, les cours d'eau ont légérement débordé pour recouvrir des halages, prairies ou routes. L'Helpe majeure a été placée en vigilance jaune.

Précipitations plus importantes dès samedi soir

L'institut de prévision Vigicrue précise : "Suite aux pluies tombées depuis mardi (22 décembre), l'Helpe majeure a réagi et la crue se propage le long du cours d'eau. Le niveau baisse lentement à l'amont (Liessies) et commence à baisser ce vendredi après-midi sur Flaumont-Waudrechies. Etant donné les faibles précipitations attendues, les niveaux vont baisser progressivement sur l'ensemble du cours d'eau ces vendredi et samedi (précipitations plus importantes prévues à partir de samedi soir ou dimanche). Crue habituelle pour la saison."

L'Helpe majeure est placé en vigilance jaune. • © Vigicrue