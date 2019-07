Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries : le festival a battu son record de fréquentation

Soirée d'ouverture aux Nuits Secrètes

Reportage d'Anaïs Hanquet de Bertrand Théry

On est partis à la découverte de deux "Parcours secrets"

54 000 festivaliers y ont assisté le week-end dernier du 27 juillet : à Aulnoye-Aymeries, le festival Les Nuits Secrètes a battu son record de fréquentation. Un beau cadeau pour son 18e anniversaire.Avec le rappeur belge Roméo Elvis, le mythique M, le groupe de techno déjanté Salut c'est cool et le groupe de pop anglais Metronomy, les têtes d'affiche étaient nombreuses.De nombreux groupes moins connus faisaient partie des 70 artistes programmés : Nadia Rose Pépite ...Sans oublier les artistes des parcours secrets. Ce qui fait toute l'originalité de ce festival, ce sont bien eux, les parcours secrets. Où les festivaliers se laissent emmener dans une destination inconnue et où ils vont découvrir un artiste, en petit comité.L'art de cultiver le mystère, c'est bien l'ADN des Nuits Secrètes et c'est sans doute ce qui participe à son succès.Sa démarche écolo doit également y jouer : nourriture locale, vegan et fait-maison, optimisation des déchets, scénographie éco-conçue avec des matériaux récupérés, parking à vélos...Tout le week-end, des concerts gratuits dans les rues d'Aulnoye-Aymeries, commune de 9000 habitants, avaient lieu en parallèle.