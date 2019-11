Pourquoi Baives est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Les petits trésors bleus de Baives / © FREDERIK GILTAY

En plein cœur de l'Avesnois et à quelques mètres de la Belgique, bienvenue à Baives !Voilà un village de 165 habitants... 165 bienheureux qui vivent dans ce petit paradis de la pierre bleue. Du bleu, il y en a partout ... dans les constructions, sur les volets, en haut des toits ...



Baives est un village tranquille, le promeneur peut s'y perdre pour aller découvrir la faune et la flore des Monts de Baives.



Le Mont de Baives / © FREDERIK GILTAY



C'est où Baives?

Ce qu'il faut savoir sur Baives

Les incontournables de Baives

L'église Saint-Martin de Baives et son arbre séculaire. / © FREDERIK GILTAY

Au cœur de Baives, l'église Saint-Martin en pierre bleue. / © FREDERIK GILTAY

La flèche de l'église Saint-Martin de Baives / © FREDERIK GILTAY

À quelques centaines de mètres de la frontière belge, Baives se situe dans le Parc Régional de l'Avesnois Depuis Lille, il vous faudra compter 1h40 de voiture en passant par Valenciennes et Maubeuge, et depuis Amiens 2H20 via Saint-Quentin. Côté trains, pensez à prendre votre vélo car vous pédalerez 11 km pour vous rendre à Baives depuis la gare la plus proche d'Anor.C'est au Moyen-âge qu'on retrouve les premières traces de Baives. En 640, le village se nommait alors Bavia et fut donné par le Roi Dagobert à Saint-Landelin lors de la fondation de l'abbaye de Wallers qui devint ensuite Abbaye de Lobbes.Il semblerait aussi que l'appellation du village viendrait du mot "bièvre". "Bièvre" pour castors en vieux français qui peuplaient alors l'affluent de l'Helpe Mineure.Devant l'entrée de l’église Saint-Martin, vous trouverez un arbre séculaire, véritable mémoire silencieuse du village.Construite en 1788, l'église présente une forme romane. Ses chaînes d'angle sont en pierre de taille de calcaire bleuté et la maçonnerie est en mœllons de pierre bleue. Ces "si typiques" pierres bleues proviennent des carrières du village voisin, Wallers-en-Fagne



La mairie de Baives

L'ancienne mairie de Baives

© FREDERIK GILTAY

Le kiosque est situé en face de l'église Saint-Martin / © FREDERIK GILTAY

Paysages de l'Avesnois (59)

Baives : Le petit pont en pierre du Moulin de Baives pic.twitter.com/t8UHDDxgsn — Eve (@pegali06NICE) August 5, 2015

Le calvaire de Baives / © FREDERIK GILTAY

L'Oratoire Saint-Donat / © FREDERIK GILTAY

Les oratoires, chapelles... à croiser durant vos balades à Baives. / © FREDERIK GILTAY

Une curiosité à ne pas manquer à Baives

Les Monts de Baives, réserve naturelle de 18 hectares. / © FREDERIK GILTAY

Chapelle saint fiacre aux monts de Baives ( ag des @RESEAU_CEN des @hautsdefrance ) pic.twitter.com/qzPXNgm4lR — Christophe Lépine (@LepineChris) April 30, 2016

Une balade à faire à Baives

Construite à la fin du XIXe siècle, l'ancienne mairie héberge désormais une salle d'exposition.Le kiosque à musique du village est en forme de balcon.La commune de Baives est arrosée par un ruisseau venant de la Belgique. Il porte le nom de "ruisseau du Roi" ou "ruisseau de Baives". Il passe sous la bâtisse d’un ancien moulin qui appartenait à l’Abbaye de Lobbes.Construit en 1872 par le curé Imbert, le Calvaire du village est entouré de verdure. Pour le trouver, il faudra vous rendre route de Bailievre, au pied des Monts de Baive.L'Oratoire Saint-Donat est caché dans les feuillage.Baives possède une autre curiosité : le site des Monts de Baives entre Wallers et Baives. Il y a 370 millions d’années, le lieu était un massif coralien en bordure du plateau continental. Aujourd’hui, c’est un site protégé depuis 1996, d’un grand intérêt géologique et botanique.Sortez vos jumelles et votre herbier, car en vous y promenant dans cette réserve naturelle , vous pourrez croiser 205 espèces d'insectes et plus de 230 sortes de plantes fleuries ... Vous pourrez écouter le chant de 56 oiseaux différents et observer des lapins, des murins et des écureuils.Le site culmine à 225 m. et offre un beau panorama. Près d’arbres centenaires, des tilleuls, se trouve la chapelle Saint-Fiacre érigée en 1756 et restaurée en 1975.Autre singularité des Monts des Baives, sa pelouse calcaire. Elle offre un lieu propice au développement d’une flore particulière : la potentille, le lotier corniculé et certaines espèces d’orchidées ...L’orchis à deux feuilles ou platanthère à deux feuilles (ci-dessus) est très rare dans le Nord Pas-de-Calais et est menacé de disparition.La potentille (ci-dessous) est une petite plante couchée, pouvant former des touffes relativement denses avec ses fleurs à cinq pétales jaunes qui se développent au printemps.Le lotier corniculé (ci-dessous) est une plante herbacée vivace de la famille des fabaceae couramment cultivée comme plante fourragère.Pour découvrir les alentours de Baives, ses Monts et ses pierres bleues, essayez cette promenade des Monts de Baives. En moins d'une heure et sur 2,5 km de bonheur, vous découvrirez ce petit paradis.