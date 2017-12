Sars-Poteries : le MusVerre transforme les enfants en artistes

Faire venir les enfants dans les musées, leur donner envie de regarder et de ressentir, c'est le pari tenu du musée du verre à Sars-Poterie dans l'Avesnois. Il propose des ateliers spécifiques créés pour les enfants. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Anaïs Hanquet, Bertrand Théry

L'art subtil du verre, difficile à comprendre quand on a quatre ou cinq ans. Le musée du verre de Sars-Poteries a trouvé la solution pourIl ne propose pas de simples explications artistiques, mais de la pratique. La mission du jour pour les enfants :Grattoir, couteau et scalpel, tout est prêt pour se glisser dans la peau d'un artiste."En même temps je leur montre d'autres oeuvres en rapport avec des visages, des têtes, des bustes", détaille Benjamin Simoens, médiateur culturel Musée du Verre de Sars-Poteries. "On va toujours construire ces ateliers pour qu'ils aient ce, avec quelque chose d'existant. Et puis après en atelier, on essaye toujours de."Après plus de deux heures de dur labeur, les premiers visages se dessinent enfin. Il est temps pour les enfants de présenter leur chef d'oeuvre à leurs parents. Les ateliers pour enfants se déroulent au MusVerre pendant toutes les vacances de Noël.