VIDEO. Des milliers d'arbres en train d'être replantés dans la forêt de Mormal

Les coupes rases en forêt de Mormal avaient déjà beaucoup questionné. Alors en 2020, place à la replantation dans la forêt de Mormal. Cette année, 32000 arbres au total vont être plantés, à la bêche, plant par plant, en plein coeur de la forêt.Les arbres, tous issus de l'Office national des forêts (ONF) en Seine-Maritime. Pour régénérer la parcelle, l'ONF a choisi des tilleules, des merisiers, des chataigners et des chênes. Mais pas n'importe quel type de chêne. Des chênes sessiles ont été privilégiés aux chênes pédonculés, qui poussent dans la région, car les premiers sont moins gourmands en eau."Toutes les études qu'on a, on est face à un changement climatique, et nous ce qui est planté aujourd'hui doit durer 150 ans, donc on essaye d'adapter au mieux les essences pour qu'elles soient résistantes et qu'elle puissent faire face à ce changement climatique", explique Benoit Lengrand, responsable unité territoriale Avesnois pour l'ONF.32000 vont être replantés cette année, soit 25 hectares sur les 9000 que compte la forêt, la plus grande de la région."Les gens voient qu'on coupe, ça c'est sûr, des coupes il y en a, veut bien admettre Kevin Dehen, sylviculteur. Mais par contre, quand c'est replanté derrière, comme c'est des petits plants, les gens ne voient pas. Nous, on est en train de recréer l'avenir de la foret."