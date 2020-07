L'avocat Eric Dupond-Moretti, le colosse nordiste des assises, devient ministre de la Justice

Réactions et portrait de Me Dupont-Moretti après sa nomination au ministère de la Justice

«Il y a un an, alors que la rumeur d’un remaniement courait, un émissaire de la présidence de la République avait confié qu’Emmanuel Macron «cherchait son Badinter». Avec Éric Dupont-Moretti, Il a peut-être trouvé son Didier Raoult.» Pascale Robert-Diard https://t.co/T6Dcz7elDn — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) July 7, 2020

«Cet anti-moderne qui peste contre la limitation de la vitesse et le hashtag #balancetonporc. On devine facilement ce qu’il pense de la féminisation des noms.» Avec ⁦@SimonPiel⁩, on avait enquêté sur Eric Dupont-Moretti, nouveau garde des Sceaux https://t.co/w5imdnJPYu — Ariane Chemin (@ArianeChemin) July 6, 2020

Qui s'est le plus foutu de nous : @EmmanuelMacron qui déclare la lutte contre les #violences faites aux femmes grande cause, #DupontMoretti qui défend proxénétisme et "liberté de siffler les femmes" à la Justice ou #Darmanin accusé de viol qui accepte l'Intérieur #remaniement ?? — What The Féminisme - WTF💪 (@WTFeminisme) July 6, 2020

L'égalité Femmes Hommes est au cœur du défi climatique. Ministres, #Darmanin et #DupondMoretti posent 2 verrous sur la puissante libération de la parole des femmes, qui va durablement changer la donne. Que dire aux 225 000 femmes victimes de violence par an ?! #remaniement #metoo pic.twitter.com/XQENL0qoRt — Éric Piolle (@EricPiolle) July 7, 2020

Je vais vomir, je reviens. 🤢#remaniement pic.twitter.com/PHM82GHfeZ — Caroline De Haas (@carolinedehaas) July 6, 2020

"Des méthodes de barbouzes!": fin juin, l'avocat s'emportait, avec sa verve habituelle contre le parquet national financier (PNF) qui a épluché ses factures téléphoniques détaillées ("fadettes"), comme celles de plusieurs autres avocats, pour tenter d'identifier une "taupe" dans l'affaire dites des "écoutes".Et si vous étiez garde des Sceaux, que feriez-vous?, était-il alors interrogé sur LCI. "D'abord il faut qu'on sépare le siège du parquet. Pour moi, c'est impératif. Je fais le ménage la dedans de façon très très très claire", répondait le ténor de 59 ans. Et de poursuivre: "Je fais un système de responsabilité des juges, parce que les juges ne sont pas responsables de ce qu'ils font aujourd'hui. Ce sont les seuls dans notre société à ne pas être responsables".Il proposait de "réunir des juges et faire une réforme non pas contre eux mais avec eux, avec des grands juges qui font l'unanimité".Si la nomination d'Eric Dupond-Moretti a été bien accueillie par les avocats, elle a fait l'effet d'un choc chez les magistrats. "Nommer une personnalité aussi clivante et qui méprise à ce point les magistrats, c'est une déclaration de guerre à la magistrature", a déclaré à l'AFP Céline Parisot, présidente de l'USM, syndicat majoritaire chez les magistrats.Après la calme et discrète Nicole Belloubet, c'est un avocat connu pour "sa grande gueule", novice en politique, qui arrive place Vendôme. Il devient garde des Sceaux six mois après un mouvement historique de grève des avocats contre la réforme des retraites.Eric Dupond-Moretti, né à Maubeuge, fils d'une femme de ménage, a entamé sa carrière à Douai en 1984. Il est à l'origine de plus de 120 acquittements, ce qui lui a valu le surnom d'"acquittator".Il a réussi à faire acquitter Roselyne Godard, la boulangère d'Outreau, Jacques Viguier, un universitaire accusé du meurtre de sa femme ou Jean Castela, accusé d'avoir commandité l'assassinat du préfet Erignac.Son nom apparait dans de nombreux grands procès de ces dernières années. Il a été l'avocat de Patrick Balkany, de Jérôme Cahuzac.En 2017, c'est sa défense du frère de Mohamed Merah, Abdelkader, qui avait déchainé les passions. "C'est le procès le plus difficile de ma carrière. J'en ai pris plein la gueule, j'ai été insulté. On a dit que j'étais la honte de la profession, on a menacé mes enfants". Mais ça a été "pour moi un honneur" de le défendre, avait-il alors dit.Il a aussi expliqué ne pas être là pour la morale mais pour le droit et affirmé qu'il aurait pu défendre "l'homme Hitler" s'il le lui avait demandé, mais "à condition de ne pas justifier l'idéologie nazie".Dans la salle d'audience, il rend coup pour coup à ses adversaires. Il use de sa présence physique intimidante pour mettre sous pression certains témoins à charge de l'accusation. Dans les moments d'extrême tension, rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter dans la défense de son client.La nomination place Vendôme de ce ténor, qui avait jusqu'ici toujours été classé à gauche, est une surprise. Cet avocat médiatique, en couple avec la chanteuse populaire canadienne Isabelle Boulay et qui s'était lancé dans le théâtre en 2019, devait faire une chronique matinale sur Europe 1 à la rentrée."Cette nomination est un geste d'apaisement envers les avocats", s'est félicité Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux qui représente les 70.000 avocats français. "Depuis Robert Badinter, aucun avocat du judiciaire n'avait été nommé garde des Sceaux", a noté Estellia Araez, présidente du Syndicat des avocats de France (SAF, gauche). "Il est de bon augure qu'un confrère qui a toujours défendu les libertés (...) et qui a participé au combat contre la réforme des retraites soit nommé garde des Sceaux", a-t-elle ajouté.Par contre, pour Anticor, la nomination d'Eric Dupond-Moretti "est un très mauvais signal pour l'éthique et pour les associations anti-corruption".La secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature Lucille Rouet "s'interroge un peu par rapport à ses dernières déclarations sur le PNF et sur certains magistrats". Elle espère quand même qu'il "aura à coeur de réconcilier les acteurs judiciaires", avocats et magistrats.Au delà même des Palais de Justice, cette nomination fait réagir, notamment les milieux féministes, car Me Dupont-Moretti est aussi connu pour ses propos lors du mouvement #metoo.Erci Piolle le maire de Grenoble EELV s'interroge aussi sur le traitement de la libération de la parole des femmes, après ces nominations.Quand la féministe Caroline De Haas s'insurge.