Aya Nakamura bientôt en concert gratuit à Euralille

Le centre commercial Euralille va changer de nom le 20 septembre. Il deviendra Westfield Euralille, en référence rachat de Westfield par le groupe Unibail-Rodamco, propriétaire du centre. Pour l'occasion, un showcase privé est organisé. La chanteuse Aya Nakamura sera l'invitée de cette soirée de lancement.

Des places gratuites bientôt disponibles

Pour le moment, Westfield Euralille n'a pas encore mis en ligne les billets pour assister à cet événement gratuit. Il faut donc rester à l'affut car les places risquent de partir vite. Mais il y a la possibilité de suivre l'événement sur ce lien pour recevoir les informations et peut-être obtenir le précieux sésame.



Son album "Nakamura" est certifié triple platine, il a ainsi obtenu l'équivalent de 300 000 ventes. Il contient l'un de ses titres les plus connus : "Djaja", "tube de l'été" 2018, mais encore largement écouté. Trois autres singles ont suivi : Copines, La Dot puis Pookie, qui complètent l'album "Nakamura".



En juin 2019, sa chaîne Youtube a dépassé la barre du milliard de vues. Et depuis quelques jours, "Djaja" est en tête des charts aux Pays-Bas. Une performance qu'aucune chanteuse française n'avait égalé depuis Edith Piaf, il y a 60 ans.

"Djaja" d'Aya Nakamura

Pour ceux qui n'auront pas pu obtenir une place, d'autres dates sont prévues dans la région : le 21 novembre à Longuenesse (Pas-de-Calais), le 24 novembre à Lille et le 18 décembre à Amiens. Mais ce ne sera pas gratuit.