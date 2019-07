Bac 2019 : 87,3% de taux de réussite dans l'Académie de Lille

Taux de réussite chez les S en baisse

87,3% de taux de réussite au baccalauréat, tous bacs confondus, pour les 47 697 candidats de l'Académie de Lille : c'est le résultat, rattrapages passés, de l'édition du bac 2019, selon les chiffres du rectorat.Un pourcentage strictement identique à celui de 2018. Néanmoins, il reste en-dessous de la moyenne nationale, qui est de 88,1%.Le bac général présente le meilleur taux de réussite avec 90,3%, un résultat stable par rapport à l'année dernière. Le bac technologique a quant à lui perdu 0,7% par rapport à 2018, avec un taux de réussite de 88.3%. Le bac professionnel se positionne en dernière position, avec 81,4%, même si en légère hausse par rapport à 2018.Parmi les séries du baccalauréat général, l'économique et social (ES) et la littéraire (L) présentent un taux de réussite en hausse par rapport à 2018, avec 89,1% et 91,1%, contrairement à la filière scientifique (S), en baisse, aveec 90,8%. La filière L est consacrée meilleure élève cette année.Les filières les plus performantes en bac technologique sont liées aux filières artistiques. Sur le haut du podium, les filières sciences et technologies du design et des arts (ST2A), avec 98,2% de taux de réussite, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), avec 95,4% et techniques de la musique et de la danse (TMD), avec 92%.Quant au bac professionnel, son taux de réussite global reste également stable par rapport à 2018, avec 0,1% de plus cette année.​​​​​​