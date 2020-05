Bailleul : comment une voiture a pu chuter de 5 mètres d'un pont qui enjambe l'A25 ?

La chute a eu lieu à l'entrée de ce pont, surplombant l'A25, à Bailleul. / © Capture d'écran Google Maps

Deux blessés graves, dont un enfant

Témoignages discordants

24 sapeurs #pompiers étaient mobilisés ce soir sur l'autoroute A25 suite à un accident lors duquel un véhicule s'est retrouvé en contrebas du pont de Steenwerk après l'avoir percuté. @lavoixdunord @fbleunord @BFMGrandLille @Lille_actu pic.twitter.com/JGTMzzjbn9 — SDIS 59 (@Sdis59) May 20, 2020

Circonstances floues

La barrière de sécurité a été arrachée sur 5 mètres. / © Capture d'écran SDIS 59

Mercredi soir, vers 19h30, un grave accident s’est produit route de Steenwerck, à Bailleul. Un 4x4, en provenance de la zone industrielle et en direction de Steenwerck, a quitté sa trajectoire à la sortie d’un virage se situant à l’entrée du pont surplombant l’A25.Le véhicule traverse alors le parapet etavant de se retrouver en contrebas, à contresens sur le talus qui borde l’autoroute.À son bord, 3 personnes : le conducteur et deux enfants. Una été blessé gravement et transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Lille, son pronostic vital est engagé. Le deuxième bambin,, a également été transporté au CH de Lille, sans plus de précisions sur son état de santé. Lelui, a été transporté en urgence en réanimation.Une quatrième personne, un témoin choqué par la scène, a été prise en charge par les pompiers."Les témoignages qui ont été discordants nous ont fait penser qu’une victime était partie des lieux de l’accident" explique Alain Istria, lieutenant du centre de secours de Marcq-en-Baroeul présent sur les lieux de l’accident. Ainsi,pour lever le doute sur d’éventuelles personnes éjectées.Une équipe cynophile était aussi présente pour réaliser ces recherches, qui se sont révélées négatives.On ne connait pas les circonstances exactes de ce drame à cette heure. Des traces de freinage sur une dizaine de mètres sont observables sur le pont. La barrière de sécurité a été arrachée sur 5 mètres. Perte de contrôle ? Alcoolémie ? Inattention ? L’enquête devrait répondre à ces interrogations.La circulation a été particulièrement impactée sur l’autoroute dans le sens Dunkerque-Lille une voie de circulation ayant été neutralisée pendant près de 2 heures pour venir porter assistance aux victimes de cet accident.