Bailleul : le cycliste de 23 ans percuté par une voiture est mort

Un cycliste, originaire de Bailleul, est mort après avoir été percuté par une voiture. Dimanche 31 mars, les pompiers reçoivent un appel vers 23 heures. Un accident vient de se produire entre un véhicule et un cycliste, route de Locre à Bailleul.



Les pompiers arrivent sur place et constatent que le jeune homme de 23 ans est en arrêt cardio-respiratoire. Il est transporté au centre hospitalier Roger Salengro à Lille. Il est décédé lundi, à l'hôpital.



Le conducteur, âgé de 25 ans, a dans un premier temps pris la fuite. Quelques minutes plus tard, il s'est représenté sur les lieux et a reconnu être l'auteur de l'accident. Il a été interpellé.