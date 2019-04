Bailleul : un cycliste de 24 ans entre la vie et la mort après une collision avec une voiture

Un cycliste, originaire de Bailleul, est actuellement entre la vie et la mort. Dimanche 31 mars, les pompiers reçoivent un appel vers 23 heures. Un accident vient de se produire entre un véhicule et un cycliste, route de Locre à Bailleul.



Gravement blessé, le jeune homme de 24 ans est transporté au centre hospitalier Roger Salengro à Lille. D'après une source policière, son pronostic vital est très engagé.



Le conducteur, âgé de 25 ans, a dans un premier temps pris la fuite. Quelques minutes plus tard, il s'est représenté sur les lieux et a reconnu être l'auteur de l'accident. Il a été interpellé et placé en garde à vue.