VIDEO. Bailleul : les policiers dégonflent les pneus d'un fauteuil roulant car son propriétaire est trop agité

Des policiers qui dégonflent un fauteuil roulant pour neutraliser son propriétaire ? C'est ce qu'il s'est passé ce samedi après-midi, à, en marge d'un rassemblement de Gilets jaunes.Une vidéo, tournée par un, a été diffusée par le groupe "La France en colère - Carte des rassemblements" sur Facebook et partagée près de 9000 fois en quelques heures. Elle est accompagnée d'un commentaire indigné : « Voilà comment les forces de l’ordre respectent les personnes à mobilités réduite. C’est honteux !! À Bailleul (59 Nord) ».Ce sont les gilets jaunes qui ont contacté la police car l'homme était sur la chaussée, très agité, et perturbait la circulation. Après plusieurs tentatives pour ramener l'individu sur le côté de la route, les policiers ont décidé de lui crever les pneus pour l'empêcher de se déplacer, selon les informations de la Voix du Nord "Cette personne était sur la chaussée et perturbait la circulation. Elle était en état d’ivresse. C’est une personne connue des services de police et ce n’est pas la première fois qu’elle pose des problèmes", a expliqué le commandant Félix du commissariat d’Armentières-Bailleul, .La personne à mobilité réduite