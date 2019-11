L'ex-chirurgien soupçonné d'agressions pédophiles sur 250 victimes aurait opéré à Bailleul

Affaire Le Scouarnec : le chirurgien pourrait avoir fait des victimes dans 18 hôpitaux https://t.co/SLXv874wpG pic.twitter.com/VIiWHXQhaq — Le JDD (@leJDD) November 24, 2019

Faits réels ou fantasmés

ENQUETE - Affaire Le Scouarnec : comment le chirurgien a pu passer entre les mailles du filet pendant 30 ans https://t.co/L5lVZ4N6JC pic.twitter.com/NoDOAb3ljs — Le JDD (@leJDD) November 24, 2019

L'enquête progresse à petits pas, dans ce qui pourrait être le plus grand scandale de pédophilie en France. L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnel, soupçonné d'avoir agressé sexuellement plus de 250 patients – bébés, enfants, adolescents ou adultes – aurait travaillé tout au long de sa carrière dans 18 hôpitaux, dont celui de Bailleul (Nord), révèle Le Journal du Dimanche (article payant).S'il est resté en poste fixe dans cinq hôpitaux de l'ouest de la France, le chirurgien digestif de 68 ans aurait également travaillé dans d'autres établissements, pour y faire des remplacements, indiquent nos confrères. Une activité qui l'aurait mené plusieurs fois à Bailleul en 2009 et en 2015.Les carnets qui ont été retrouvés chez lui lors d'une perquisition, et dans lesquels sont consignés, depuis 1984, des descriptions de viols et d'agressions sexuelles de façon très crue, concernent un grand nombre des sites sur lesquels il a fait ces remplacements.Selon le JDD, le chirurgien toujours présumé innocent aurait confirmé à la juge d'instruction "que ce qui est écrit dans ces journaux intimes correspond pour partie à ce que j'ai fait réellement". Reste à faire le tri entre ce qui relève, dans ces carnets, des faits réels et des fantasmes.