Flêtre : un bus avec une cinquantaine d'enfants à son bord versé au fossé, deux blessés

Plus de peur que de mal, samedi 25 janvier en tout début de soirée, dans un accident impliquant un autocar et une voiture.Le bus, qui transportait une cinquantaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans, membres d'une école de rugby à Béthune, s'est renversé dans un fossé route de Strazeele à Flêtre, dans les Flandres (Nord). Après avoir croisé une voiture, le véhicule long a mordu l'accôtement avant de se coucher.Les six adultes qui accompagnaient les jeunes rugbymen ont brisés une vitre à l'aide du marteau de secours pour que les enfants puissent évacuer. Deux de ces derniers ont été transportés au centre hospitalier de Dunkerque pour examens, sans que leur état de santé n'inspire d'inquiétude.De son côté, le chauffeur du bus était parfaitement en règle.