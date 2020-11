Football: l'arbitre international Anthony Gautier invité ce soir de "Tribune Nord"

Anthony Gautier est aussi un acteur de la vie politique. Il a été élu maire de sa ville de Bailleul, après avoir été l'adjoint aux sports de Martine Aubry dans la municipalité de Lille.Mais c'est bien de football, et plus particulièrement d'arbitrage, dont il sera question ce soir. Il répondra notamment aux questions concernant l'assistance vidéo (la très controversée VAR) qui n'a pas forcément simplifié la tâche des référés.Autre thème: la notion "d'intentionalité" et de main dans la surface de réparation, qui a changé cette saison.Dans cette émission à laquelle participeront également Benoît Dequevauviller (France Bleu Nord et Médiacités), et Yann Duploye ( La Voix des Sports), il sera aussi question de la polémique qui agite l'équipe de France féminine entre la sélectionneuse Corinne Diacre et la capitaine (ex ?) Amandine Henry. Deux femmes du Nord.Et bien sûr, gros plan sur les matches des Bleus avec les retours de Benjamin Pavard et Raphaël Varane qui ont directement contribué à la victoire de l'équipe de France au Portugal.L'émission est diffusée à partir de 19h sur France Bleu Nord, mais aussi les pages Facebook de France Bleu Nord et France3/ Nord-Pas-de-Calais.