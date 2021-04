Nord : l’église de Steenwerck sélectionnée par le Loto du patrimoine pour représenter les Hauts-de-France

L'édifice fait partie des 18 en France retenus pour bénéficier du loto du patrimoine, qui aura lieu en décembre. Il représentera les Hauts-de-France et succède à l’église de Dompierre-sur-Authie (Somme).

L'église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck (Nord) a été sélectionnée pour bénéficier du Loto du Patrimoine de 2021, lancé par Stéphane Bern.

Les fonds récoltés par le Loto du patrimoine en décembre prochain doivent servir à boucler le projet de restauration de l'édifice, estimé à plus de 980 000 euros. L'Etat, la région et le département vont également mettre la main à la poche pour financer les travaux.

Son état de conservation est jugé inquiétant par la Fondation du patrimoine qui assure que "la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice n’est plus assurée en raison des éventuelles chutes de débris cimentés, certaines ayant déjà été constatées". Les menuiseries vont être remplacées, les faïencés nettoyées, les bois inspectés. Les travaux devraient débuter en juin 2021 et pourraient s'étaler jusqu'au printemps 2024.

L'édifice en 2019. • © Frédérik Giltay / France Télévisions

L'église est reconnaissable de loin. • © Frédérik Giltay / France télévisions

L'entrée de l'église, en 2019. • © Frédérik Giltay / France Télévisions

La rénovation de l'édifice devrait commencer en juin 2021. • © Frédérik Giltay / France télévisions

Dans le courant du mois de septembre 2021, le choix d'une centaine de projets de rénovation de bâtiments présentant un intérêt patrimonial (un par département) sera annoncé. Ces sites seront dotés également par le Loto du Patrimoine, au mois de décembre.

En 2020, le temple protestant de Roubaix (Nord), l’église de l’Assomption de Neuville-les-Corbie (Somme), l’hôpital Saint-Jean-Baptiste d’Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), la chapelle des templiers de Laon (Aisne), et la collégiale Saint-Thomas de Crépy-en-Valois (Oise) avaient été choisis par la Fondation du patrimoine.