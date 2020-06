RESULTATS. Municipales à Bailleul : Antony Gautier, arbitre de football, élu maire de Bailleul, Marc Deneuche battu

Résultats du 2e tour des municipales à Bailleul. • © France 3

Après avoir arbitré des matches de Ligue 1 pendant 13 saisons, Antony Gautier va découvrir à 41 ans les fonctions de maire, à Bailleul, sa ville natale. La liste "Bailleuloises, Bailleulois" (DIV) qu'il conduisait s'est imposée ce dimanche soir au second tour des élections municipales à l'issue d'une triangulaire qui l'opposait au maire sortant, Marc Deneuche (DVD) et à l'écologiste Joël Lecat (DVE).Antony Gautier rassemble 50,3% des suffrages, contre 27,3% pour Marc Deneuche et 22,4% pour Joël Lecat.Le scrutin n'a mobilisé ce dimanche que 48,2% des électeurs inscrits à Bailleul, ville flamande de 14 769 habitants.Le premier tour des élections municipales avait provoqué l'équivalent d'un embouteillage puisque cinq listes avaient dépassé les 10% nécessaires pour pouvoir se maintenir au second tour du scrutin. De ces cinq listes, il n'en restait plus que trois ce dimanche : Joël Decat et sa liste "Unis Pour Bailleul" avaient fusionné avec celles de Maxime Deplancke (10,4%) et Bénédicte Crépel (10%) et Antony Gautier avait été rejoint par Nicolas Lefebvre (14%).Le maire sortant, Marc Deneuche, terminait son premier mandat. Pendant la campagne, il avait annoncé vouloir doubler le taux communal de la taxe foncière sur le bâti, pour faire face aux difficulté du tissu économique local. Un projet qui avait provoqué une levée de boucliers et le budget municipal avait été retoqué au conseil municipal.Le nouveau maire, Antony Gautier, n'est pas un novice en politique. Docteur en mathématiques en plus d'être arbitre de football, il a été l'adjoint aux sports de Martine Aubry, à Lille, ces six dernières années. "On a fait une campagne de proximité. Ça a été payant", estimait-il avant ce second tour.