Saint-Sylvestre-Cappel : une cagnotte permet à un éleveur d'offrir une meilleure herbe à ses vaches

Le pâturage tournant : un meilleur lait, plus écolo, et plus rentable

Un reportage de Laurent Navez et Jean-Pascal Crinon

Le but c’est qu’elles puissent manger la meilleure herbe, ce qu’on appelle la pointe de l’herbe.



MiiMOSA - Retour aux pâtures pour les rouges flamandes ! GAEC VAESKEN sollicite votre soutien pour le financement du projet Retour aux pâtures pour les rouges flamandes ! : L'herbe fraîche et l'accès par tous temps des vaches en pâtures, c'est assurer l'augmentation de l'autonomie alimentaire pour notre ferme !



Plus écolo, plus économe



Les investissements rendus possibles grâce au financement participatif Sur le site de collecte en ligne MiiMOSA, Dominique Vaesken expose sa vision du budget global ainsi que les détails des différents postes de dépense pour mener à bien son projet. Le besoin total pour la mise en oeuvre du paturage tournant est de 15 000 €. Sa laiterie finançant le projet à hauteur de 7 500€, il lui restait à trouver 7 500€.

Le 1er palier de 3 000 € a permis de financer le chemin de patûrage.

Le 2ème palier de 6 000 € concrétise l'installation de clôtures le long du chemin pour diviser les parcelles et parcs de rotation.

Le 3ème palier de 7 500 € favorise la mise en place de haies pour faciliter le pâturage tournant. Les haies ne sont pas seulement esthétiques, elles permettent également de protéger les cultures. Ce sont des corridors de biodiversité, elles stockent le carbone pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Et comme la collecte dépasse largement ces paliers - 11 190 euros récoltés - Dominique Vaesken envisage l'achat d'un récupérateur de chaleur sur le tank à lait qui permet d'économiser de l'énergie et réduire les déperditions de chaleur.

Une exploitation laitière, en plein cœur des Flandres, à Saint-Sylvestre Cappel, perpétue. Pour Dominique Vaesken, cela passe aussi parPlus de la moitié des 70 hectares de l'exploitation sont d’ores et déjà consacrés au pâturage ou à la fauche pour les réserves de foin. Prochaine étape, au printemps :« Le but c’est qu’elles puissent manger la meilleure herbe, ce qu’on appelle, indique Dominique Vaesken. C’est-à-dire, un à deux jours en fonction de la pousse d’herbe., si on les remet dans le parc un deuxième jour où si on les passe dans le parc suivant ».C'est pourquoi le foncier doit être redécoupé enafin de permettre une rotation étalée sur une vingtaine de jours. Au total,en partie par la laiterie et un appel au don participatif.« Ça demande plus de travail mais il n’y a pas d’utilisation d’outil mécanique, pas de gasoil. En terme de bilan carbone, pas de fauche, pas de récolte. La récolteuse, c’est la vache. C’est ce qu’il y a de plus économe », assure l'éleveur.L'objectif est deen trois ans et deL'écologie au service de la rentabilité. C'est aussi inscrit dans la vieille tradition de la rouge flamande.