Steenwerck : une voiture chute du pont qui enjambe l’A25, au moins deux blessés graves dont un enfant

Un grave accident s’est produit vers 19h30 ce mercredi 20 mai : une voiture a chuté du pont qui enjambe l’A25 à hauteur de Steenwerck, dans le sens Dunkerque-Lille. Le véhicule s’est écrasé en contrebas.un enfant et un adulte ont été transporté enau CH de Lille, leurs pornostics vitaux sont engagés. Le conducteur, légèrement blessé, a également été transporté à l'hôpital. Les secours sont actuellement sur place et la circulation est très impactée.En marge des opérations de désincarcérations et de médicalisation des victimes, des recherches ont été effectuées dans un rayon de 200 mètres en amont et en aval de l’accident pour lever le doute sur d’éventuelles personnes éjectées. Les recherches sont négatives. Une équipe cynotechnique est présente. La police est également sur place.