VIDEO. Trail des Monts de Flandre : le plaisir avant la performance dans le 25 km

Trail des Monts de Flandre : le plaisir avant la performance dans le 25km

Reportage de Maxime Lictevout et Morgan Plouchart.

"Nous, c'est un défi qu'on s'est fixé en famille", nous confiait l'un des concurrents avant le départ. "On est une vingtaine à courir tous ensemble, donc plusieurs générations". "Un beau temps, un moment familial, pas de prise de tête, pas d'objectif temps, juste du plaisir et l'espérance d'arriver", résumait une autre.Tout le long du parcours, le public est venu nombreux encourager les coureurs. Des fanfares se sont également installées pour assurer l'ambiance, comme au Moulin de Boeschèpe.A mi-parcours, un ravitaillement était organisé pour permettre aux concurrents de reprendre des forces pour le "finish". Au menu : des gâteaux secs, des fruits et de l'eau... beaucoup d'eau..."Les montées ça casse les patte et là fait du bien le ravitaillement...", commente un concurrent en sueur. Certains peuvent même se prendre une petite douche rafraîchissante avant de repartir...A travers la forêt du Mont Noir, les spectateurs effectuent une dernière hola pour se lancer dans les derniers kilomètres. A l'arrivée, place à l'hydratation et aux étirements avant une bonne nuit de sommeil. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu le coucher du soleil... Les gros "performers" eux avaient rendez-vous sur les autres courses de la journée avec des distances de 42km, 59km et même 80km pour les ultras !