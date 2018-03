Il est allé jusqu'au bout de son serment

À La Bassée, les gendarmes toujours bouleversés après le sacrifice d'Arnaud Beltrame

Ils se trouvaient à près de mille kilomètres de la caserne de Trèbes, mais les gendarmes de La Bassée (Nord) n'en ont pas moins été ébranlés par l'attentat terroriste de l'Aude et surtout par le sacrifice d'Arnaud Beltrame, lieutenant-colonelDevant cette caserne, vendredi soir, de nombreuses fleurs avaient été déposées en hommage au gendarme , dont la belle-famille est nordiste . Les militaires y étaient encore émus, ce mardi matin."C'est un mélange de plusieurs sentiments" explique le lieutenant Barsac, "parce que la gendarmerie c'est une grande famille" et un "", car "il est allé jusqu'au bout de son serment."Un serment qui, si on en croit la charte du gendarme affichée sur les murs de la caserne, "exige des qualités d'endurance physique et de résistance morale,"C'est une des premières choses qu'on nous apprend en école de gendarmerie" note le gendarme Lamouret. "