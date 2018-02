Bassin minier, radicalisation... Ce qu'il faut retenir de la tournée d'Édouard Philippe dans le Nord

Pecquencourt et l'aide aux cités minières

Se résigner à l’amenuisement et à la disparition des chrétiens au Moyen-Orient serait une catastrophe pour la région, pour sa culture, pour sa capacité à embrasser la diversité. pic.twitter.com/sNFxYPiet9 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 22 février 2018

Les deux jours ont été denses, pour le Premier ministre Édouard Philippe qui a brassé des sujets très différents tout au long de sa visite.En démarrant sa tournée jeudi à Pecquencourt, dans le bassin minier, Édouard Philippe a confirmé les aides promises par son prédécesseur Bernard Cazeneuve en 2017.En l'occurrence : il s'agit d'pour pouvoir rénover d'anciennes maisons de mineurs.Une aide qui se concrétise également par la mise en place de la zone franche dans 150 communes du bassin minier , qui permettra "aux entreprises qui viendront s'installer sur ce territoire de bénéficier d'allègements fiscaux très importants et donc de permettre la création d'emplois, l'installation d'entreprises"Jeudi après-midi, Édouard Philippe s'est également rendu à Tourcoing, dont le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin a été maire entre 2014 et 2017.Il y a inauguré dans l'après-midi l'exposition Chrétiens d'Orient au musée des Beaux-Arts de la ville.Gérald Darmanin, toujours accusé d'abus de faiblesse après le classement sans suite de la plainte pour viol le visant, avait assuré qu'il ne s'agissait pas d'un "geste" de la part du Premier ministre, qui l'accompagnait."Il est venu dans le bassin minier parce que je suis le ministre du Budget qui a concrétisé la promesse du gouvernement Cazeneuve sur l'argent pour le bassin minier" s'est défendu le ministre. "Et il vient ce soir à Tourcoing, l'invitation est prête depuis six mois."Interrogé sur son soutien à l'ancien élu tourquennois, Edouard Philippe a néanmoins répondu : ", et si vous me posez la question demain je vous le reconfirmerai"Mais le gros morceau de cette tournée, c'était ce vendredi matin à la préfecture de Lille, où Edouard Philippe a présidé un conseil ministériel en présence d'une dizaine de ministres dans le but de présenter le nouveau plan du gouvernement contre la radicalisation jihadiste.Au menu, près de 60 mesures et notamment un gros volet sur les prisons :, exclusivement dévolus aux détenus radicalisés", dontLes quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER), où la dangerosité des prisonniers est évaluée pendant plusieurs mois,Aussi, deux quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) vont être créés en 2018, sur le modèle de celui existant dans la prison de Lille-Annoeulin, qu'a visitée ce vendredi matin par Mme Belloubet Le Premier ministre a également insisté sur le renforcement de l'encadrement des établissements scolaires hors contrat). Selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, l'objectif est de lutter contre l'"embrigadement" des élèves par l'islam radical.Des mesures de soutien à la laïcité à l'école et une("anticomplotisme"...) vont également être mises en place pour "apprendre le libre-arbitre et le discernement", a poursuivi Édouard Philippe.Sitôt quittée la préfecture, Edouard Philippe a pris la route de Leers dans l'usine Pronal, dont plus de la moitié des ventes est à l'export, puis à Croix, sur le campus de l'Edhec où il a présenté un plan pour dynamiser le commerce extérieur français, aux côtés du ministre Jean-Yves Le Drian.Parmi les mesures censées relancer le commerce extérieur, le Premier ministre a prôné uneet unpour tous les étudiants d'ici 3 ans.Le commerce extérieur est l'une des priorités du gouvernement, alors que le déficit commercial français s'est nettement dégradé en 2016 et 2017, pour atteindreDernière étape avant son retour à Paris, ce vendredi soir : Édouard Philippe est également l'invité de France 3 Nord-Pas-de-Calais.