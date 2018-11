Battu par Nice, le LOSC quitte le podium de la Ligue 1

Nice-Lille, les buts

Pour les Lillois, c'est. Cette défaite les fait surtout, derrière le PSG, Lyon et Montpellier qui dispose du même nombre de points (26) mais d'une meilleure différence de buts.a ouvert le score à la 25e minute sur un but de l'ex-Lensois, magnifiquement servi par un centre de son équipier Mario Balotelli. Les Aiglons ont conforté leur avantage en fin de match, lorsque le bouillanta profité d'un cafouillage de la défense lilloise pour mettre une frappe (détournée) dans les filets de(79e minute).Privé de trois titulaires (Ballo-Touré et Thiago Mendes suspendus, Soumaoro blessé), le LOSC rentre bredouille de la Côte d'Azur. Son attaque, si prolifique en début de championnat, est restée muette. Les Dogues ont désormais rendez-vous avec l'Olympique Lyonnais pour un nouveau match de haut de tableau. Ce sera samedi prochain, à 17h, au Stade Pierre-Mauroy.