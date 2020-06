Après 2 ans de travaux, le célèbre beffroi de Bergues à l’honneur dans "Bienvenue chez les ch’tis" rouvre au public

Il a été rendu célèbre par le film "Bienvenue chez les ch’tis" et bénéficie d’une notoriété mondiale depuis 10 ans. Après deux années de travaux et plus d’un millions d’euros d’investissement, le beffroi de Bergues rouvre ses portes au public. Visite en avant première.

Rendu célèbre par le film de Dany Boon "Bienvenue chez les ch’tis" sorti en 2008, le beffroi de Bergues n’accueillait plus de public depuis deux ans. Les travaux d’envergure ont permis au Beffroi le plus célèbre du monde de se refaire une beauté, et de proposer aux visiteurs une toute nouvelle expérience.À l’intérieur de l’édifice, des images de la commune filmées à l’aide de drones sont projetées sur les murs. Au détour d’une des 193 marches du beffroi, on fait la rencontre des géants de Bergues tandis que des panneaux explicatifs nous permettent d’en apprendre davantage sur l’histoire du monument.Saviez-vous par exemple que le premier beffroi, construit en 1112, a été reconstruit ? En 1961, après sa destruction par incendie en 1940 et par dynamitage par les allemands en 1944. Le carillon sur lequel joue Dany Boon dans le film est également visible, tandis qu’un nouveau clavier flambant neuf a été installé et permet au carillonneur de faire sonner les 50 cloches.Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi de 47 mètres de hauteur attire chaque année des milliers de visiteurs, et malgré la crise sanitaire, la ville de Bergues espère faire le plein cet été. Il est vivement conseillé de réserver sa visite en ligne car le nombre de personnes par groupe sera limité à 9 et la visite ne pourra dépasser 45 minutes. Le port du masque sera obligatoire.