Carnaval de Dunkerque : la bande de Bergues est annulée à cause du coronavirus

[#CoronavirusFrance] Interdiction des rassemblements et des manifestations publics de plus de 1000 personnes dans le #Nord jusqu’au 15 avril.



👉 Informations sur : https://t.co/4UOQZ6ILI7 pic.twitter.com/lCIhZlpOVk — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 9, 2020

Le dernier grand rendez-vous de la saison 2020 du carnaval de Dunkerque n'aura donc pas lieu. La bande de Bergues, qui rassemble chaque année des milliers de personnes, est annulée pour cause de coronavirus. Elle était programmée le 29 mars.Décision des autorités, conformément à la décision du gouvernement du 8 mars d'interdire tous les rassemblements de plus de 1000 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf pour les "événements indispensables à la continuité de la vie de la nation", qui peuvent faire l'objet d'une demande d'autorisation.La circulaire est arrivée ce mardi matin en mairie de Bergues. Les trois derniers grands bals du Kursaal avaient déjà été annulés , suite à l'interdiction dans un premier temps des rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.