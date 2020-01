Esquelbecq : 2000 m² de hangar agricole en feu, 600 moutons mis à l'abri

🚨 [#intervention en cours]

Le 🔥 concerne 2 hangars agricoles.

En présence du Cgl Gilles Grégoire, DDSIS, l'action des secours permet :

✅ extinction au moyen de 8 lances,

✅ préservation de 600 têtes de bétail,

✅ soutien sanitaire par SSSM,

✅ visualisation aérienne par drone pic.twitter.com/xVgo9uw3ut — SDIS 59 (@Sdis59) January 27, 2020

Un hangar agricole situé rue de Wormhout à Esquelbecq a été ravagé par les flammes dans l'après-midi de ce lundi 27 janvier.Un important dispositif a été déployé vers 14h20 avec une cinquantaine de pompiers et huit lances à eau mobilisés, en provenance des casernes de Dunkerque, Gravelines, Bergues, Wormhout, Hazebrouck, Steenvorde, Cassel et Bollezeele.Le feu a pris dans ce bâtiment qui abritait 800 tonnes de pommes de terre, au moment où un ouvrier agricole procédait à une manoeuvre avec un outillage fonctionnant à l'essence. Quatre à cinq bouteilles de gaz ont par ailleurs explosé durant l'incendie, selon la gendarmerie.600 à 800 moutons ont dû être mis à l'écart et personne n'a été blessé.