Rexpoëde : appelés pour un braquage de banque, les gendarmes constatent finalement un accident de la route

Branle-bas de combat, dans la nuit de lundi à mardi, autour du Crédit Mutuel de Rexpoëde, village des Flandres situé non loin de Bergues (Nord). Vers 2h30, la société de télésurveillance en charge de cette agence bancaire alerte les gendarmes d'une tentative d'arrachage de distributeur de billets au moyen d'un engin de chantier.Enquêteurs et techniciens de la cellule d'investigation criminelle se rendent sur place pour effectuer les constatations, et découvrent une partie de la façade de la banque effondrée, le distributeur fortement endommagé mais non ouvert, ainsi que la porte ouverte.Mais après exploitation de toutes les images de vidéosurveillance, les gendarmes écartent finalement totalement la thèse du braquage, au profit de la piste accidentelle. Il s'agirait en fait d'un engin agricole qui aurait percuté le bâtiment, avant de poursuivre sa route... L'enquête se poursuit pour retrouver la personne impliquée.