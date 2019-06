Bertry : un mort et deux blessés graves, dont une fillette de 3 ans, dans un face à face entre deux voitures

Un homme a perdu la vie et trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement dans un face à face ce mercredi sur la départementale D98C à Bertry, près de Caudry (Nord), a-t-on appris auprès de la gendarmerie.Le conducteur de l'un des deux véhicules, âgé de 54 ans, a été déclaré décédé sur place et son passager âgé de 25 ans a été pris en charge au Centre hospitalier de Valenciennes. Dans l'autre véhicule, qui arrivait de face, se trouvaient une femme de 28 ans et sa fille âgée de 3 ans et demi. Elles ont toutes les deux été héliportées vers le CHR de Lille.Selon les premiers éléments de l'enquête, la collision serait survenue peu après 16 heures lorsqu'un des deux véhicules a empiété sur la voie opposée à la sortie d'un virage.