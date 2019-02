Béthencourt : un conducteur de 18 ans contrôlé à 125 km/h sur une route à 50

Dépassements dangereux

Il n'avait probablement pas son permis depuis très longtemps, et pourtant il risque fort de le perdre. Un Nordiste de 18 ans a été contrôlé vendredi dernier à, normalement limitée à 50 km/h à cet endroit.Comme le rapporte la gendarmerie du Nord dans un post Facebook, le conducteur "ne s'est pas contenté de rouler à une vitesse excessive" mais, à une heure de circulation dense (peu avant 8 heures) "dans la commune".Surtout, l'automobiliste fraîchement majeur, qui venait de Quiévy pour se rendre à Caudry,, dont on ignore l'âge.Intercepté et contrôlé par les gendarmes de Cambrai, il a vu son permis de conduire confisqué et est convoqué devant le tribunal. Son véhicule, une, "a fait l'objet d'une immobilisation judiciaire" indiquent les gendarmes. Il risque d'être confisqué.