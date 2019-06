Bévillers : une vache, appartenant au maire, charge et blesse grièvement le frère de l'élu

Une vache a causé de gros dégâts après avoir quitté son enclos, lundi 17 juin à Bévillers, près de Cambrai (Nord). Vers 8h30, quatorze bovins appartenant au maire de la commune s'étaient échappés.



La quasi-totalité des bêtes a pu réintégrer l'enclos, mais l'une d'elle, "très nerveuse" selon la gendarmerie, était en divagation. Alors que le maire et son frère tentaient de ramener la vache, cette dernière a chargé le frère et l'a percuté, le blessant grièvement.



La victime, souffrant de difficultés respiratoires, a été hospitalisée au Centre hospitalier de Cambrai. Il souffre d'un décollement de la plèvre du poumon.



Pas de fléchette anesthésiante

Ne réussissant pas à canaliser l'animal, les secours et les gendarmes ont d'abord voulu endormir la vache en cherchant, dans les environs, un vétérinaire disposant d'une fléchette anesthésiante. Sans succès. Le zoo de Maubeuge était également injoignable, précise la gendarmerie.



Devant le danger que présentait la bête toujours déchaînée, et avec l'accord du maire de Bévillers qui en était le propriétaire, il a été décidé de l'abattre en faisant appel à un chasseur de la commune.