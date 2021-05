Biennale Internationale d'Art Mural n°5 : 10 villes se parent de leurs plus beaux atours street art

"On est ravis !" s'enthousiasme Julien Prouveur, responsable du collectif Renart oragnisateur de la manifestation. "La biennale commence super bien. Les retours du public sont bons, les oeuvres font des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Celle de Rouge Hartley, terminée il y a moins de deux semaines a été commentée likée plus de 25 000 fois. Mine de rien, Lille s'enrichit déjà depuis le début de cette édition de quatre nouvelles fresques portant à 60 leur nombre total !"

Marko93, basé à Saint-Denis, termine le portrait de "Trombone Shorty", tromboniste et trompettiste de la Nouvelle-Orléans. "Le surnom de Trombone shorty s'explique car le musicien, de son vrai nom Troy Andrews jouait du trombone depuis ses 6 ans et avait alors les bras un peu courts pour jouer de cet instrument" rappelle Marko93, heureux de réaliser ce portrait. "Tout s'est formidablement bien passé : matos, ambiance, relations humaines, artistiquement parlant également. Les échanges avec le public sont cools".

Demandez le programme !

Actuellement trois artistes internationaux sont en train de graffer sur la métropole lilloise à Lille, Lomme, et Tourcoing. Tout au long de l'édition 2021, qui se divise en quatre fois deux semaines de travail des artistes, des fresques, des grafs sont peints. Mais attention, les artistes avancent vite. Si vous voulez les voir travailler, le collectif Renart conseille de venir plutôt lors de leur première semaine de travail.

Du 24 mai au 10 juin

Marko93 (France), 60 rue Fénelon à Lille. Un pionnier de la calligraphie d'art mural.

TWOONE (Japon) rue Khulman à Lomme

Benjamin Kluk (France). Mobilier urbain à Tourcoing.

Marko93 termine actuellement cette oeuvre 60, rue Fénelon à Lille. • © Marko93

Du 7 au 18 juin

Astro (France) Quartier Résidence rue des Ormes à Villeneuve d'Ascq

LEM (France) square Leman à Tourcoing

Benjamin Kluk (France) mobilier urbain à Tourcoing

San Momo (France) 50 rue du faubourg de Roubaix - Lille

Du 18 juin au 2 juillet

Hopare (France) Résidence Picasso rue Victor Hugo Wavrechain-sous-Denain

David Bruce (France) Salle de sport Barbusse Denain

123 Klan (France) Sentier d'Hérin La Sentinelle

Kat&Action (France) Résidence Magnolias rue Fanien Lillers.

Et aussi... N'hésitez pas à aller voir les oeuvres déjà réalisées de :

Rouge Hartley, rue Alphonse Mercier à Lille. Il s'agit d'une artiste Bordelaise d'une trentaine d'années, vivant en Allemagne, qui rend hommage à une amie infirmière. L'oeuvre, gigantesque, représente son amie avec des fleurs et s'intitule "Tenez bon".

Rue Alphonse Mercier à Lille, Rouge Hartley dit merci à une amie infirmière en la représentant avec des fleurs. "Tenez bon" • © Rouge Hartley BIAM 5

Murad Soubay (Yémen) et Haute Bouture (France) salle Denis Cordonnier à Lille ; Jaune (Belgique) qui, au pochoir, crée des dessins d'ouvriers ou d'éboueurs bruxellois, pas plus grands que 30 cm, mis en scène à Hellemmes sur une trentaine de façades dispercées dans toute la ville.

Jaune, artiste Bruxellois peint en miniature ses travailleurs qu'on ne voient pas tout le temps et dont le travail est essentiel. • © Collectif Renart

Mais encore... Pour continuer, voici la carte des oeuvres des précédentes BIAM, avec quelques coups de coeur comme à Lille, notamment, au métro Gambetta "Le combat contre Humbaba" de Gilgamesh, personnage héroïque de la Mésopotamie, roi d'Uruk en -2650 av J.C. Par Poes & Jober, deux artistes parisiens. Ou comme, toujours à Lille, Le serpent à plumes de Spaïk, artiste Mexicain venu en 2019 lors de la BIAM#4 à l'occasion d'El Dorado de Lille 3000.

Le serpent à plumes • © Collectif Renart

Pour aller plus loin... Le Guide du street art Lille métropole, un bouquin de 140 pages qui répertorie les oeuvres sur essentiellement trois communes, Lille Roubaix et Tourcoing et propose des parcours aux visiteurs reliant les adresses des différentes fresques murales ou graf (8 itinéraires proposés). Illustré de nombreuses photos et de plans, le guide se veut avant tout pratique mais ne manque pas d'infos et de portaits des street artistes. Co-écrit par trois guides-conférenciers et un urbaniste il est aussi le fruit de l'agence d'attractivité Hello Lille. 13.50 euros aux éditions Gallimard, collection Alternatives.

© DR

Enfin, une exposition pour découvrir une dizaine d'oeuvres a lieu jusqu'au 19 juin 2021 au 58, rue du faubourg des postes à Lille. Achat possible d'oeuvres en clic & collect.