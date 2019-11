Bière à Lille (BAL) : 70 brasseurs attendus ce week-end à la Gare Saint-Sauveur pour la 3e édition

La brasserie Page 24 sera présente au BAL ce week-end. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3



Plus de 10 000 visiteurs cette année ?

La liste des brasseurs présents

C'est un événement qui prend de l'ampleur chaque année. Lors de la précédente édition, le festival Bière à Lille (BAL) avait convié 45 brasseurs. Ce week-end, à la gare Saint-Sauveur, ils seront 70 ! "En 2017, c'était une petite édition, une sorte de test, pour voir si le public répondait présent", explique Charlie Labourey, qui organise l'événement avec l'association Culture B. "Les institutions voulaient d'abord voir à quoi ça ressemblait. Au départ, elles avaient peur d'une sorte d'Oktoberfest où tout le monde allaiut finir saoûl à la fin".Mais la bière est devenue ces derniers années un produit d'esthète porté par l'engouement pour les productions locales et artisanales, et un nombre toujours croissant de micro-brasseries. Aujourd'hui, on estime qu'il s'en créerait au moins une en France chaque jour. Rien que dans les Hauts-de-France, le nombre de brasseries a plus que triplé, passant d'une quarantaine en 2008 à près de 150 aujourd'hui."Avec la MEL (Métropole Européenne de Lille NDR) et la région ont compris désormais que la bière était un levier de marketing territorial", se félicité Charlie Laborey. Preuve en est, mardi soir, à l'occasion du lancement officiel des bières de Noël, le président de région, Xavier Bertrand a déclaré qu'"il y a de la place pour une Cité de la bière dans les Hauts-de-France". "Il y a la Cité du vin à Bordeaux et une Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon (...). Nous avons le potentiel et les talents", a-t-il ajouté.Le BAL a débuté cette semaine à Lille, avec de nombreux événements organisés dans des bars, où des brasseurs viennent faire découvrir leurs bières aux clients. Certaines de ces dégustations prennent la forme de "TTO" (Tap Take Over), les bars ne servant pendant une soirée, à la pression, que les breuvages d'un seul et même producteur.Ce week-end, à la gare Saint-Sauveur, l'entrée est gratuite, mais les dégustations sont payantes. Ceux qui ne boivent pas d'alcool pourront toujours se restaurer (7 chefs seront présents) et les amateurs de bière se régaler. Le "Grand BAL" réunira quelques unes des meilleures brasseries artisanales régionales, françaises mais aussi étrangères : les Danois de Mikkeller seront ainsi présents, de même que les Néerlandais de De Molen, les Anglais de Thornbridge ou les Américains de Founders.L'an dernier, 9000 visiteurs avaient répondu présents. Ce week-end, les organisateurs en espèrent entre 10 000 et 13 000.Quentovic (Beaurainville, Pas-de-Calais), Brasserie des Sources (Saint-Amand-les-Eaux, Nord), Brasserie Au Baron (Gussignies, Nord), Bellenaert (Bailleul, Nord), Brasserie du Cateau (La Cateau-Cambrésis, Nord), La Choulette (Hordain, Nord), Page 24 (Aix-Noulette, Pas-de-Calais), Brasserie du Pays Flamand (Blaringhem, Nord), 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel, Nord), Jenlain (Jeanlain, Nord), Célestin (Lille, Nord), La Gueule De (Templeuve, Nord), Hoppy Urban Brew (Roubaix, Nord), Brasserie Lilloise (Roncq, Nord), Mauret (Cappelle-en-Pévèle, Nord), Moulins d'Ascq (Villeneuve-d'Ascq, Nord), Brasserie du Pavé (Ennevelin, Nord), Singe Savant (Lille, Nord), Brasserie Tandem (Wambrechies, Nord), Les 3 Brasseurs (Villeneuve-d'Ascq, Nord), Waale (Wasquehal, Nord), La Mousserie (Mérignies, Nord), Cambier (Croix, Nord).Bendorf (Strasbourg, Bas-Rhin), Fauve Craft Bière (Paris), Ninkasi (Lyon, Rhône), BeMaAd (Nantes, Loire-Atlantique), Effet Papillon (Mérignac, Gironde), La Fouillotte (Epinal, Vosges), Galibier (Valloire, Savoie), La Goutte d'Or (Paris), Grand Paris (Bobigny, Seine-Saint-Denis), Brasserie du Haut-Buëch (Lus-la-Croix-Haute, Drôme), HeadBang Brewery (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne), Hoppy Road (Maxéville, Meurthe-et-Moselle), L'Instant (Dagneux, Ain), Brasserie Artisanale Marsac (Marsac-sur-l'Isle, Dordogne), Nautile (Rezé, Loire-Atlantique), O'Clock (Bois-d'Arcy, Yvelines), Piggy Brewing Co (Liverdun, Meurthe-et-Moselle), Pleine Lune (Chabeuil, Drôme), La P'tite Maiz (Notre-Dame-d'Oé, Indre-et-Loire), Senses Brewing (Vrigny, Marne), Skumenn (Acigné, Ile-et-Vilaine), Sulauze Farm Brewery (Miramas, Bouches-du-Rhône), Iron (Montauban, Tarn-et-Garonne), Azimut (Bordeaux, Gironde), La Débauche (Angoulême, Charente), Brasserie de la Plaine (Marseille, Bouches-du-Rhône), Brasserie de l'Être (Paris).Bevog (AUT), Bierol (AUT), Brasserie du Borinage (BEL), Brasserie de La Senne (BEL), De Ranke (BEL), Nectar Bohème (BEL), Tilquin (BEL), Brasserie des Franches Montagnes (SUI), Zichovec Brewery (CZE), BRLO (ALL), Dry & Bitter (DNK), Mikkeller (DNK), De Molen (NDL), Uitje (NDL), Pohjala (EST), The White Hag (IRL), Birra Kashmir (ITA), Bare Brewing (LUX), Omnipollo (SUE), Thornbridge (GBR), Siren (GBR), Wild Beer (GBR), Founders (USA).