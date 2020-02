Selon Blanquer, à Roubaix et Maubeuge, la loi islamique a remplacé la loi républicaine et “ça se voit”

"Séparatisme islamiste" : "C’est une réalité depuis un certain nombre d’années, affirme Jean-Michel Blanquer. C’est un phénomène qui s’est accentué (...) Il m’arrive d’aller dans certaines villes où ça se voit." pic.twitter.com/HViLb0ilUA — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2020

Suite à ses déclarations de ce matin sur @franceinfo , j’invite officiellement @jmblanquer à venir à @roubaix pour une vraie visite de terrain et un échange approfondi sur les sujets de reconquête républicaine . À votre disposition Monsieur le Ministre ! — Guillaume Delbar (@GDelbar) February 19, 2020

Premier contact direct par sms avec @jmblanquer et par message vocal interposé... On devrait réussir à se joindre dans la journée pour que je puisse lui réitérer de vive voix mon invitation à venir découvrir #Roubaix au delà des clichés ! https://t.co/yEBHT5GUNw — Guillaume Delbar (@GDelbar) February 21, 2020

La polèmique enfle sur les réseaux sociaux suite aux propos tenus sur France Info par Jean-Michel Blanquer. Le journaliste le questionne dans combien de quartiers la loi islamique a remplacé la loi républicaine ? " C'est difficile de donner un chiffre exact mais c'est vrai qu'on voit certains quartiers où cela s'est accentué. Il m'arrive d'aller dans certaines villes et ça se voit tout simplement," répond le ministre. Où par exemple ? insiste le journaliste. "Roubaix, pour ne prendre que cet exemple. Maubeuge pour vous donner un autre exemple... Des endroits où je suis allé récemment."Être cité en exemple dans ce contexte n'a pas plu aux maires des villes concernées. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar a ainsi vivement réagi, en invitant le ministre de l'Education à venir le voir pour une "vraie visite de terrain".Le maire de la commune, qui a aussi jugé les propos du ministre "péremptoires". "Monsieur Blanquer a dit qu'il était du côté des maires, ce n'est pas avec des discussions comme ça, des jugements péremptoires et à l'emporte-pièce, qu'on va réussir à avoir une relation sereine", explique l'élu au micro de BFM.A Maubeuge , déjà égratignée par la presse nationale, le maire UDI Arnaud Decagny ne décolère pas. Il a appelé le cabinet du ministre pour se plaindre. "Je pense que les propos de Monsieur Blanquer sont relatifs à sa venue à Maubeuge, où il est venu devant un collège, il est entré à l'intérieur et n'a pas fait plus de rues", lâche-t-il à franceinfo "Aujourd'hui, il n'y a pas de zones de non-droit à Maubeuge, je l'invite à venir sans escorte policière pour voir ce qu'est la réalité de Maubeuge, et voir que l'image qu'il peut en avoir n'est pas la réalité".Ces propos n'ont pas choqué que les hommes politiques. Des habitants aussi ne se reconnaissent pas dans cette description.