Boeschepe : 20 000 poussins périssent dans un incendie

Les pompiers de Boeschepe, Steenvoorde, Hazebrouck et Bailleul ont été alertés peu après 8h30 ce dimanche matin en raison d'un feu de paille survenu dans un élevage de volailles situé rue du Key, à Boeschepe (Nord).



Le hangar où est survenu le sinistre abritait 20 000 poussins. Le feu a pu être éteint rapidement au moyen d'une lance à eau mais "la totalité des oisillons sont morts", asphysxiés par la fumée, a indiqué le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Nord.



D'importants moyens ont été engagés sur cette intervention : deux engins incendie, deux camions citerne grande capacité, deux camion dévidoir, une grande échelle, un véhicule infirmier et quatre véhicules de commandement pour un total de 29 sapeurs-pompiers.