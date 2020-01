Boeschèpe : l'auberge du Vert-Mont du chef Florent Ladeyn perd son étoile au guide Michelin

Après avoir rétrogradé le restaurant Paul Bocuse, fleuron de la gastronomie française près de Lyon, le célèbre guide Michelin a aussi décidé de retirer son étoile au Vert-Mont, l'établissement de Florent Ladeyn, situé dans les Flandres, à Boeschèpe (Nord).C'est le chef lui-même qui l'a annoncé ce samedi sur sa page Facebook. "Le guide Michelin a décidé de nous retirer notre macaron", écrit Florent Ladeyn."Depuis un certain temps, vos retours, directs ou indirects, sont très élogieux et touchants et me confirment qu’on fait du très bon boulot. Le guide Michelin est aussi, au final, simplement un client. Nous avons donc déçu une personne par rapport à ses critères de notation et je le regrette. Mais face à tous vos avis positifs, est-ce si grave que cela ? A mes yeux, j'ai toujours dit que le meilleur restaurant c'est celui qui est complet, pas le mieux noté, et je tiens à remercier tous ceux qui viennent au Vert Mont aussi nombreux depuis tant d’années."Reste une "incompréhension"... "En prenant le maximum de recul face à cette nouvelle, et en tentant d’être le plus objectif possible, nous n’avons jamais été aussi bons qu’aujourd'hui", estime le chef nordiste de 35 ans, révélé au grand public en 2013 par l'émission "Top Chef" sur M6. "Notre cuisine a évolué, nos valeurs se sont affirmées, notre engagement écologique et responsable appliqué quotidiennement s'est renforcé et sans vision marketing, juste par conviction, authenticité et amour du terroir flamand, du Nord. Notre démarche est sincère à tous les points de vue.""Je ne suis pas triste de perdre une étoile, je me sens juste très con face à l’investissement de mes 15 gars, au fait de pas pouvoir leur expliquer pourquoi, je me sens con face au plaisir que vous avez à venir chez nous, qui va à l’encontre de la perte de notre macaron, con face à l’histoire de cette entreprise familiale qui repose sur moi aujourd’hui et qui je l’espère continuera de prospérer", conclut-il.L'auberge du Vert-Mont avait gagné son étoile au guide Michelin en 2014. Florent Ladeyn possède aussi deux autres restaurants (non étoilés) à Lille : le Bloempot et le Bierbuik-Bloemek.