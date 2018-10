Boulanger recrute 60 personnes “sans CV” à Tourcoing et à Villeneuve d'Ascq

Boulanger Business Services Plus que quelques jours pour vous inscrire à notre opération de recrutement sans CV le vendredi 12 octobre 2018 à 9h30 Nous recherchons 60 nouveaux talents pour renforcer nos équipes sur les...

"Une campagne de recrutement sans CV" : c'est la promesse faite par l'enseigne, qui cherchepour ses sites de Tourcoing et Villeneuve d'Ascq. "Nous recherchons des téléconseillers, des techniciens SAV à distance et des e-vendeurs, qui ont le sens du client et sont passionnés de technologies", précise une chargée de recrutement du groupe nordiste dans un communiqué de presse.seraient à pourvoir.Les profils recherchés sont destinés à renforcer les effectifs de(BBS), centre dede Boulanger, qui "recherche des compétences mais aussi des personnalités" avec "un recrutement pour les renforts de fin d’année (qui) se fera sans CV".Le recrutement desse fera ensuite ce vendredi 12 octobre à partir de 9h30 (adresse non-indiquée) et donc... sans CV.Bonne chance !