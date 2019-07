Boulogne-sur-Helpe : les images de l'intervention des pompiers après l'accident sur le Rallye de Fourmies en Avesnois

Un pilote a été grièvement blessé dans une sortie de route ce dimanche 28 juillet au cours du Rallye de Fourmies en Avesnois. L'accident s'est produit vers 13h15 à hauteur de Boulogne-sur-Helpe.C'est le pilote Frédéric Rimbeaux, Ardennais âgé de 52 ans, qui se trouvait dans la voiture accidentée. Il a dû être désincarcéré par les secours et transporté par hélicoptère au Centre hospitalier de Valenciennes.Son copilote, plus légèrement blessé, a été pris en charge dans un état jugé moins préoccupant au Centre hospitalier de Fourmies.La course a en partie été interrompue suite à l'accident.