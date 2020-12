Bousies : deux familles intoxiquées au monoxyde de carbone, huit victimes dont deux enfants dans un état grave

Huit personnes ont été hospitalisées au total, mais trois d'entre elles sont dans un état grave.

Plusieurs personnes ont été hospitalisées, dimanche, à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone sur la commune de Bousies (Nord), dans l'Avesnois.Les secours ont été alertés peu avant 18 heures pour se rendre dans une habitation où s'étaient réunies deux familles. Une vingtaine de pompiers se trouvaient sur les lieux. Au total, huit personnes ont été transportées à l'hôpital : cinq au CH Cambrai et trois – dont deux enfants – au CHU Lille, dans un état grave.L'arrivée du froid et de l'hiver s'accompagne chaque année d'une hausse des intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore, incolore, non-irritant mais mortel, provient généralement d'un appareil défectueux. Pour l'éviter, pensez à faire réviser votre chaudière (56% des intoxications), limitez l'usage de chauffage d'appoint (poêles à pétrole ou système à gaz) et n'hésitez pas à vous munir d'un détecteur de monoxyde de carbone.