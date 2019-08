Braderie de Lille : non, un homme n'a pas été arrêté avec 3 kg d'explosifs en prévision d'un attentat

De l'ecstasy à l'explosif

⚠️ [#FakeNews] ⚠️



Non, aucun homme n'a été interpellé par la BAC avec 3kg d'explosifs à #Lille



Merci de ne PAS RELAYER cette fausse information#LaPoliceduNordVeille sur la #Braderie2019 pic.twitter.com/bTAcodFNnp — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 30, 2019

Rumeur malveillante ou simple quiproquo ? Une petite rumeur s'est répandue ce vendredi 30 août, à l'ouverture de la Braderie de Lille, concernant l'arrestation d'un homme avec 3 kg d'explosifs, qui aurait prévu de commettre un attentat.La police du Nord s'est empressée de démentir la fausse information, dans un tweet également relayée par la préfecture. "Non, aucun homme n'a été interpellé par la BAC avec 3 kg d'explosifs à Lille" est-il indiqué.En-dessous, on peut voir la capture d'un message – garni de fautes – selon lequel "le mari de ma collègue travaille à la BAC de Lille", où "ils viennent d'arrêter un homme avec 3 kg d'explosifs. La BAC a de fortes suspicions qu'il y ait un attentat qui se prépare pour la braderie".Selon une source policière, un homme a en revanche bel et bien été arrêté ce matin avec 3 kg... d'ecstasy. Les sonorités des deux mots n'étant pas très éloignées, la rumeur pourrait donc partie d'un simple malentendu. L'individu en question a été placé en garde à vue.