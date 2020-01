Brexit : l'Orchestre national de Lille en tournée inédite pour renforcer les liens avec le Royaume-Uni

🎶L'ONL en tournée en GrandeBretagne dès le 28/01@onlille sera en 2020 le seul orchestre symphonique français en tournée outre-Manche. Il y incarnera le rayonnement culturel des @hautsdefrance, miroir du rayonnement éco des entreprises nordistes!

🗣#HautEtFort #onlilleontheroad pic.twitter.com/qOL4SJxtP2 — Dites-le Haut & Fort (@hautetforthdf) January 24, 2020

Du 28 janvier au 2 février, une délégation de 200 personnes - dont 113 musiciens ainsi que des représentants politique et économiques - se rendra à Birmingham, Londres, Newcastle, Leeds et Sheffield. La tournée - dont le budget atteint 350 000 euros - mettra à l'honneur Ravel, Beethoven et Debussy."Quand on a entendu le résultat du référendum (sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, en juin 2016, ndlr), on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose, un geste symbolique très important envers nos amis d'Outre-Manche pour montrer qu'on leur tendait encore les bras (...) avec cette envie de continuer à échanger", a déclaré Alexandre Bloch, directeur musical de l'ONL, dont ce sera la première tournée avec l'ONL."C'est important de montrer qu'on est capable de faire de la diplomatie culturelle autour d'événements artistiques où les gens vont partager des émotions, encore plus au moment du Brexit", a-t-il ajouté à l'issue d'une conférence de presse, évoquant un "moment fédérateur".Pour le directeur général de l'ONL, François Bou, "cette tournée a deux objectifs : (...) aller à la rencontre du public anglais, qui est particulièrement mélomane, et emmener avec nous les agences d'attractivité, nos amis du milieu économique, pour que cette tournée soit utile comme diplomatie culturelle et économique". "Contrairement à l'agitation politique et économique, l'art est stable et porte des valeurs universelles et transcendantes, donc il sert à stabiliser les relations", a-t-il ajouté.Selon le traité de retrait, le Royaume-Uni doit devenir le premier pays membre à quitter l'UE, le 31 janvier à minuit.